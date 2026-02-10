GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 100 GRAMMI DI HASHISH A LAURIA, ARRESTATO UN CITTADINO GAMBIANO RESIDENTE NEL COSENTINO»

09.31 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

I Finanzieri del Comando Provinciale di Potenza, nei giorni scorsi, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno arrestato in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti, un trentaseienne originario del Gambia.

Presso la località Galdo del Comune di Lauria (PZ), i finanzieri della Compagnia di Lauria hanno notato la presenza di un uomo di origine extracomunitaria particolarmente nervoso e che in maniera sospetta cercava di occultare alla vista dei militari il proprio zainetto a tracolla.

Insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, i finanzieri lucani, con l’ausilio del cane antidroga KIRIL del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera, hanno effettuato l’ispezione del bagaglio, che ha permesso di rinvenire, occultato in una busta di plastica chiusa ermeticamente, nr. 01 panetto contenente 100 grammi di hashish, che è stato prontamente sequestrato dai militari operanti.

La sostanza stupefacente sequestrata, verosimilmente destinata a rifornire le piazze di spaccio di un Comune della provincia di Cosenza, ove il soggetto fermato è residente, se immessa sul mercato, gli avrebbe fruttato proventi illeciti per circa 1500 euro.

Il trentaseienne è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stato associato presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.

L’attività investigativa si colloca nel più ampio quadro della costante azione posta in essere dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Potenza volta al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti e a tutela, in particolar modo, dei soggetti più vulnerabili della popolazione.

Per le condotte illecite al vaglio della competente A.G., sulla base del principio di presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.