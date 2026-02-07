GUARDIA DI FINANZA * «MINORENNE ARRESTATO NEL CENTRO DI LECCE, TROVATO CON 115 GRAMMI DI HASHISH IN FIGURINE»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
**LECCE: ARRESTATO MINORENNE PER SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN PIENO CENTRO**
I Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno intensificato le attività di controllo economico del territorio, svolgendo nei giorni scorsi mirati servizi finalizzati a contrastare il diffuso fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nelle aree “a rischio” del capoluogo salentino.
In tale contesto, unità specializzate dei ‘Baschi Verdi’ del Gruppo di Lecce sottoponevano a controllo un soggetto minorenne che, in orario scolastico, vagava senza specifiche ragioni all’interno della Villa Comunale del capoluogo salentino.
All’esito del controllo, lo stesso veniva trovato in possesso di 3 dosi di hashish, per un peso lordo di circa 15 grammi, occultate all’interno di altrettante bustine di figurine di noti giochi per ragazzi.
Sulla scorta degli elementi acquisiti, previa autorizzazione della locale Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e con l’ausilio delle unità cinofile del Gruppo Lecce, si estendeva la perquisizione presso l’abitazione del minore, ubicata in un comune del basso salento, dove venivano rinvenuti ulteriori due “panetti” di hashish, per un peso di circa 100 grammi, oltre a vario materiale per il confezionamento (tra cui, numerose bustine di figurine identiche a quelle rinvenute nelle tasche del ragazzo).
Si procedeva, pertanto, al sequestro dello stupefacente ed all’arresto del minore, in relazione alle ipotesi di reato di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90, il quale veniva accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza presso l’Istituto Penitenziario minorile di Lecce, per essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.
L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di Finanza di Lecce con riferimento a particolari zone sensibili del capoluogo ed evidenzia il costante impegno delle Fiamme Gialle nell’azione di repressione della commercializzazione e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, in particolare tra i minori, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini.