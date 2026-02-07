M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «INDUSTRIA: TURCO (M5S), GOVERNO CANCELLA CLAUSOLA ‘MADE IN UE’, PRESENTEREMEO CORRETTIVO»

09.40 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La cancellazione della clausola ‘Made in UE’ dagli incentivi agli investimenti industriali, Transizione 5.0, come denunciato da una parte di Confindustria, è un segnale politico grave: il Governo ha scelto di non scegliere, evitando deliberatamente qualsiasi confronto con le grandi multinazionali.

Di fronte a una richiesta chiara del sistema industriale – che chiede regole certe e una tutela intelligente del valore produttivo europeo – l’Esecutivo ha preferito fare marcia indietro, continuando a distribuire incentivi pubblici senza alcun criterio industriale.

Non è l’Europa ad aver imposto questo arretramento. È il Governo che ha rinunciato a costruire una soluzione tecnicamente compatibile con il diritto europeo, limitandosi alla scorciatoia più semplice: togliere il problema invece di risolverlo. Il tutto a poche settimane dal varo della norma.

Il risultato è che miliardi di euro di risorse pubbliche rischiano di restare ancora ferme e continuare a finanziare anche investimenti privi di ricadute industriali sul territorio europeo, mentre la produzione industriale italiana attraversa una fase di difficoltà prolungata.

Le imprese non chiedono protezionismo né barriere artificiali. Chiedono regole chiare, che premino: chi investe davvero, chi produce valore, chi garantisce filiere, lavoro e sostenibilità.

Per questo presenteremo un emendamento correttivo che ripristini criteri selettivi negli incentivi agli investimenti, pienamente compatibili con le regole europee, ma capaci di evitare che le risorse pubbliche vengano distribuite in modo indifferenziato.

Il Governo ha scelto la strada più comoda. Noi scegliamo quella più difficile, ma necessaria: difendere l’industria senza scappare dalle responsabilità”.

Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e componente della commissione parlamentare d’inchiesta sulle banche.