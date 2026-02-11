GUARDIA DI FINANZA * «MILITARI DONANO GIOCATTOLI E LIBRI, SUPPORTO EDUCATIVO PER I BAMBINI DEL CENTRO MINORI DI LATINA»

10.15 - mercoledì 11 febbraio 2026

**GUARDIA DI FINANZA LATINA: DONAZIONE DI GIOCATTOLI E LIBRI DALLE FIAMME GIALLE PONTINE AL CENTRO MINORI DI LATINA**

Nella giornata di ieri, in occasione del periodo di Carnevale, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina si sono recati presso il Centro Minori comunale di Latina per consegnare alla struttura, a beneficio dei bambini e ragazzi frequentatori, giocattoli e libri raccolti dai finanzieri, alcuni appositamente acquistati e altri già usati e in ottimo stato.

I Centri diurni socio-educativi per minori sono strutture dedicate ai minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni residenti nel territorio comunale che per situazioni familiari o per difficoltà personali necessitano di un sostegno educativo, scolastico e/o di assistenza per l’occupazione del tempo libero.

Sono istituiti per sostenere le famiglie nel compito educativo, tutelare il diritto allo studio e promuovere sul territorio offerte di natura aggregativa, educativa e di tempo libero.

Nei centri vengono svolte attività di doposcuola, attività ludiche, attività di animazione educativa (laboratori) e di carattere formativo-didattiche.

Al breve ma significativo evento erano presenti la Coordinatrice, Dott.ssa Sara Di Matteo e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Giovanni Marchetti e altri educatori.

La Dott.ssa Di Matteo ha voluto ringraziare pubblicamente le Fiamme Gialle per la sensibilità e vicinanza concretamente manifestate con l’apprezzato e significativo gesto, che contribuirà a rendere la frequenza del Centro da parte dei bambini e ragazzi ospiti ancor più serena, piacevole e costruttiva, oltre che a diversificare le opportunità di divertimento ma anche di crescita, confronto e formazione, supportando, al contempo, l’opera che in questo senso già svolgono ogni giorno, con passione e dedizione, gli Operatori Sanitari e Socio-assistenziali e i volontari.

Il Gen. B. Giovanni Marchetti ha ringraziato il Comune e il Centro Minori per l’accoglienza riservata nonché per l’opportunità offerta alla Guardia di Finanza di potersi rendere utile con un gesto concreto, semplice ma significativo, sottolineando la sincera partecipazione con cui hanno aderito e contribuito tanti finanzieri della Provincia, compresi quelli in congedo appartenenti alle Sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, sempre attivi e partecipi in queste occasioni.

Il momento di incontro di oggi testimonia la costante e sincera vicinanza del Corpo alla Comunità e un elevato senso civico e morale, valori che i finanzieri esprimono non solo nella quotidiana e ordinaria attività e nell’espletamento dei servizi istituzionali ma anche nel supportare, con gesti semplici e disinteressati, le persone, e in questo caso i bambini e ragazzi della città.