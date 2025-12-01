FI – FORZA ITALIA * SENATO: «PNRR. DAMIANI (FI): OK COMMISSIONE EUROPEA A OTTAVA RATA E’ CONFERMA DELLA SOLIDITA’ DEL NOSTRO LAVORO»

17.30 - lunedì 1 dicembre 2025

PNRR. DAMIANI (FI): OK COMMISSIONE EUROPEA A OTTAVA RATA E’ CONFERMA DELLA SOLIDITA’ DEL NOSTRO LAVORO

“La valutazione positiva della Commissione Europea sulla richiesta dell’Italia per l’erogazione dell’ottavo pagamento di 12,8 miliardi di euro nell’ambito del Pnrr è la conferma della solidità del nostro lavoro e del nostro impegno nel rispettare gli obiettivi fissati. Queste risorse saranno decisive per l’attuazione di riforme fondamentali, come quella della giustizia, della pubblica amministrazione e dell’istruzione, che contribuiranno a rendere il nostro Paese sempre più competitivo. Il Governo sta dimostrando di saper affrontare con serietà e determinazione le sfide legate alla crescita economica e alla modernizzazione del Paese. Con questo ulteriore passo, l’Italia può davvero essere considerata un modello europeo, un punto di riferimento per gli altri Stati membri”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Dario Damiani.