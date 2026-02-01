FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «TORINO: PELLA (FI), “VIOLENZE ORGANIZZATE CONTRO STATO, FORZE DELL’ORDINE E INFORMAZIONE”»

15.27 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Torino: Pella (FI), “Violenze organizzate contro Stato, forze dell’ordine e informazione”

“Quello che è accaduto a Torino non può essere letto come una somma di episodi isolati. Le aggressioni alle forze dell’ordine e l’attacco alla troupe giornalistica della Rai, avvenuta mentre documentava i fatti fanno parte dello stesso disegno di violenza e intimidazione”. Lo dichiara Roberto Pella, deputato e vice coordinatore di Forza Italia in Piemonte

“Colpire agenti impegnati a garantire l’ordine pubblico e, allo stesso tempo, prendere di mira chi racconta ciò che accade significa tentare di mettere sotto attacco lo Stato e i suoi presìdi fondamentali. È un metodo che punta a creare paura, a impedire il controllo pubblico dei fatti e a imporre la violenza come strumento di affermazione. Le modalità con cui sono state condotte queste azioni dimostrano che non si tratta di proteste degenerate, ma di comportamenti organizzati e consapevoli, messi in atto accettando deliberatamente il rischio di conseguenze gravissime per le persone coinvolte. Forza Italia esprime piena solidarietà agli agenti feriti, ai giornalisti aggrediti e a tutti coloro che sono stati colpiti mentre svolgevano il proprio dovere”