FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «TESSILE, OK A EMENDAMENTO MAZZETTI (FI): “ACCOMPAGNARE IMPRESE VERSO EPR”»

12.30 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Tessile, ok a emendamento Mazzetti (FI): “Accompagnare imprese verso EPR”

Roma, 6 feb. – Prosegue l’impegno del governo di Centrodestra a sostenere la filiera tessile alla luce della nuova normativa Ue in materia. In quest’ottica un emendamento a firma dell’On. Erica Mazzetti, con parere favorevole, che impegna il governo a valutare l’adozione di iniziative normative volte a “introdurre misure di sostegno a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore tessile” così da “accompagnare l’adeguamento agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore (EPR)”, orientando tali iniziative a sostenere le spese connesse agli adempimenti tecnici e organizzativi necessari all’attuazione del nuovo regime, al fine di garantire una transizione sostenibile ed equilibrata per l’intero comparto”. “Un altro segnale di attenzione e di sostegno – sottolinea Mazzetti – al settore tessile da parte del Parlamento e del governo. È indispensabile aiutare le imprese che, soprattutto nel distretto tessile pratese, sono una punta avanzata: già da anni fanno economia circolare, ma devono essere ulteriormente sostenute nel passaggio all’EPR”. “Tutto questo – conclude – si inserisce nel mio impegno per il distretto pratese, che protetto, sostenuto, portato avanti, anche con l’IGP”.