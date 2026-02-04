FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA: RUBANO, CITTADINI CHIEDONO REGOLE PIÙ EFFICACI. DECRETO IN CDM SEGNALE NECESSARIO»

15.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

Sicurezza: Rubano, cittadini chiedono regole più efficaci. Decreto in cdm segnale necessario

“Il Decreto Sicurezza che sarà portato domani, 5 febbraio, all’esame del Consiglio dei ministri rappresenta un segnale chiaro e necessario di risposta dello Stato, anche alla luce di quanto accaduto nei giorni scorsi a Torino, dove abbiamo assistito ad un vero e proprio attaccoalle istituzioni”.

Lo dichiara l’on. Francesco Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie. “Episodi del genere non possono e non devono più accadere. I cittadini chiedono regole più efficaci che li tutelino e che impediscano ai soggetti più violenti di infiltrarsi nelle manifestazioni mettendo a ferro e fuoco le città. Il diritto a manifestare è sacrosanto e nessuno vuole limitarlo ma è inaccettabile che, dietro le proteste, si devastino negozi, strade, palazzi, e si consumino atti di violenza contro poliziotti, carabinieri e finanzieri che ogni giorno, rischiando anche la vita, garantiscono l’ordine pubblico e la sicurezza di tutti. Forza Italia sarà sempre dalla parte delle forze dell’ordine: lavoreremo per un impianto normativo che difenda la legalità, tuteli gli agenti e renda le nostre città più sicure. Questa per noi è una assoluta priorità”, conclude.