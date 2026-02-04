FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA, GENTILE (FI): “PENE ESEMPLARI PER CHI COMMETTE REATI COME QUELLI DI TORINO”»

18.45 - mercoledì 4 febbraio 2026

Sicurezza, Gentile (Fi): “Pene esemplari per chi commette reati come quelli di Torino”

“Quelli avvenuti a Torino sono fatti gravissimi, che hanno messo a repentaglio l’ordine democratico. Un conto è manifestare liberamente, un altro mettere una città a ferro e fuoco, oltre ad aggredire un agente di polizia che rappresenta lo Stato”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Andrea Gentile, membro della commissione Affari Costituzionali, a Rai News 24.

“Queste condotte violente e criminali sono da condannare da tutti, anche l’opposizione prendesse posizione. I valori democratici e lo stato di diritto vanno tutelati – continua Gentile – pertanto auspico una stigmatizzazione unanime sottoscrivendo pene esemplari per chi commette reati simili, senza concedere sconti a nessuno.

Sull’ipotesi di cauzione preventiva si farà sintesi fra le forze di maggioranza. Referendum? Noi non approfittiamo di nulla, sono tentativi bislacchi delle opposizioni di associare situazioni diverse” la conclusione del deputato azzurro Gentile.