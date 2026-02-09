FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SCIENZA: LIBRANDI (FI) RICORDA ZICHICHI, UN MAESTRO DI RIGORE, RESPONSABILITÀ E FEDE»

14.10 - lunedì 9 febbraio 2026





SCIENZA: LIBRANDI (FI) RICORDA ZICHICHI, UN MAESTRO DI RIGORE, RESPONSABILITÀ E FEDE

“Con la scomparsa del professor Antonino Zichichi perdiamo un gigante della fisica delle particelle e una figura che ha segnato il pensiero scientifico del nostro tempo”. Così l’On. Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania, ricordando lo scienziato e divulgatore.

Librandi rievoca in particolare l’incontro del 2005 a Saronno, quando organizzò con Zichichi un congresso di due giorni sulle emergenze planetarie. “Scienziati, tecnologi e rappresentanti di aziende leader si confrontarono su soluzioni concrete, a partire dal risparmio energetico. Una mattina fu dedicata agli studenti delle scuole superiori. Zichichi aveva una dote rara: portare il futuro sul tavolo pretendendo rigore, dati e responsabilità”.

Nel 2006, prosegue Librandi, Zichichi tornò a Saronno per presentare il libro Tra fede e scienza. Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI. “In quell’occasione spiegava che il rigore scientifico non cancella lo stupore, ma lo rende più serio, e che l’universo parla anche a chi sa ascoltare con intelligenza e umiltà”.

Il vicesegretario degli azzurri campani sottolinea il legame autentico di Zichichi con San Giovanni Paolo II e il suo impegno costante nel riflettere pubblicamente sul rapporto tra fede e scienza, fino alle grandi occasioni di confronto internazionale.

Nel tempo, aggiunge, l’amicizia si è consolidata anche attraverso i grandi appuntamenti scientifici di Erice, presso la Fondazione Ettore Majorana. “Per Zichichi Erice non era solo un luogo, ma un’idea di mondo, dove la scienza diventa ponte e non torre d’avorio”.

Tra i ricordi più significativi, Librandi cita la visita ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. “Un’esperienza che fa capire cosa significhi davvero ricerca di frontiera, lavoro di squadra e ambizione positiva. Zichichi sapeva trasmettere entusiasmo senza rinunciare al rigore”.

Zichichi è stato anche un costruttore di progetti scientifici, decisivo nel rafforzare il ruolo dei Laboratori del Gran Sasso e nell’aprire nuove prospettive alla ricerca sotterranea e internazionale. “Aveva la capacità di guardare lontano restando ancorato all’esperimento. Per questo resta, per molti, un genio della scienza italiana”.

Librandi collega infine quell’eredità anche al proprio percorso imprenditoriale. “Di quelle indicazioni sul risparmio energetico ho fatto tesoro anche nel mio lavoro: TCI Group ha puntato su LED ad alta tecnologia e soluzioni fotovoltaiche sempre più efficienti, trasformando la cultura scientifica in impatto reale”.

“Porterò questo insegnamento anche nel mio impegno politico – conclude – perché la modernità non si subisce, si guida, e la politica deve saper dialogare con la scienza senza paura e senza propaganda”.

“Alla famiglia del Professore e alla comunità scientifica italiana e internazionale va il mio cordoglio. A noi resta un dovere: trasformare il suo esempio in lavoro, studio e responsabilità quotidiana”, conclude Librandi.