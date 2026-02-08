FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM: ZANETTIN (FI), DATA FISSATA, ORA BASTA POLVERONI»

12.55 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Referendum: Zanettin (FI), data fissata, ora basta polveroni

“L’integrazione del quesito che è stata posta dalla Corte di Cassazione riguarda un inciso molto marginale, che non cambia la sostanza. Non ci sono quindi motivi perché la consultazione referendaria venga rinviata. Dal fronte del ‘no’ si è cercato di creare un po’ di confusione, di agitare un polverone, ma il referendum è stato indetto, la data è stata fissata.

Certo, non possiamo escludere che ci siamo altri ricorsi da parte dei cosiddetti volenterosi, ma mi sento di escludere che vengano accolti. Basta rifugiarsi in tecniche dilatorie, ostruzionistiche, che creano confusione nell’elettorato. I tempi per fare una campagna referendaria ci sono tutti. E spero che finalmente ci si confronti sul merito di questa riforma anziché su cavilli. Noi non teniamo il confronto”.

Così a Tgcom24 il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.