Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM: ZANETTIN (FI), DATA FISSATA, ORA BASTA POLVERONI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.55 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Referendum: Zanettin (FI), data fissata, ora basta polveroni

“L’integrazione del quesito che è stata posta dalla Corte di Cassazione riguarda un inciso molto marginale, che non cambia la sostanza. Non ci sono quindi motivi perché la consultazione referendaria venga rinviata. Dal fronte del ‘no’ si è cercato di creare un po’ di confusione, di agitare un polverone, ma il referendum è stato indetto, la data è stata fissata.

Certo, non possiamo escludere che ci siamo altri ricorsi da parte dei cosiddetti volenterosi, ma mi sento di escludere che vengano accolti. Basta rifugiarsi in tecniche dilatorie, ostruzionistiche, che creano confusione nell’elettorato. I tempi per fare una campagna referendaria ci sono tutti. E spero che finalmente ci si confronti sul merito di questa riforma anziché su cavilli. Noi non teniamo il confronto”.

Così a Tgcom24 il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.