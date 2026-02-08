FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM GIUSTIZIA: LUNEDI’ 9 FEBBRAIO GRANDE EVENTO A MILANO ALLA SOCIETÀ UMANITARIA»

20.25 - domenica 8 febbraio 2026

REFERENDUM GIUSTIZIA: LUNEDI’ 9 FEBBRAIO GRANDE EVENTO A MILANO ALLA SOCIETÀ UMANITARIA

Forza Italia Milano e i Comitati per il Sì presentano la riforma costituzionale con relatori di prestigio nazionale

Lunedì 9 febbraio alle ore 17:00, la Società Umanitaria di Milano (Via San Barnaba 48) ospiterà un importante convegno sul referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, in vista della consultazione popolare del 22 e 23 marzo prossimi.

L’evento, organizzato dalla Segreteria di Forza Italia Milano Grande Città in collaborazione con i Comitati nazionali e cittadini per il Sì al Referendum, vedrà la partecipazione di relatori di altissimo profilo istituzionale e giuridico.

Dopo i saluti dell’On. Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati, e l’apertura affidata all’On. Cristina Rossello, Deputata e Segretaria Cittadina Milano Grande Città e all’On. Graziano Musella, Segretario provinciale di Milano, interverrà Francesca Scopelliti, Presidente del Comitato Nazionale Cittadini per il Sì.

I lavori saranno coordinati dall’Avv. Guido Camera, portavoce nazionale del Comitato Cittadini per il Sì, mentre le conclusioni saranno affidate al Sen. Pierantonio Zanettin, Capogruppo della Commissione Giustizia al Senato per Forza Italia e Coordinatore nazionale del Comitato Cittadini per il Sì.

Parteciperanno numerosi esponenti di spicco del panoraa giuridico italiano: il Professor Nicolò Zanon, gli Avvocati Gianmarco Brenelli (Comitato Giustizia Sì), Valentina Alberta (Comitato Camere Penali per il Sì), Antonino La Lumia (Comitato Sì – Art 111), Federico Papa (Presidente Camera Penale Milano), Ilaria Li Vigni (Presidente Comitato Cittadini per il Sì Milano “avvocatura garantista”), Elisabetta Brusa (Comitato Sì Coordinamento OCF) e Giulio Gallera (Presidente Comitato Lombardo per il Sì “Enzo Tortora”).

“Questo è uno dei numerosi appuntamenti che la Segreteria di Forza Italia Milano Grande Città sta organizzando sul territorio per informare correttamente i cittadini su una riforma costituzionale di portata storica”, dichiara l’On. Cristina Rossello, Segretario cittadino di Forza Italia Milano. “La riforma tocca i fondamenti del nostro sistema giudiziario con la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, il sorteggio per i componenti dei Consigli Superiori della Magistratura e l’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, pilastri fondamentali per contribuire a definire il principio del giusto processo sancito dall’articolo 111 della Costituzione. Continueremo a organizzare eventi e gazebo in tutta Milano perché i milanesi possano comprendere appieno l’importanza di questa consultazione referendaria.”

