FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, COSTA (FI): “GUARDIANO MI FARÀ CAUSA? SPERO DI TROVARE GIUDICE TERZO ED IMPARZIALE, ANCHE ALL’APPARENZA”»

11.15 - domenica 8 febbraio 2026

Referendum, Costa (Fi): “Guardiano mi farà causa? Spero di trovare giudice terzo ed imparziale, anche all’apparenza”

“Il Giudice Alfredo Guardiano, già in locandina per partecipare ad un convegno sul No al referendum, ha preso parte in Cassazione alla Camera di Consiglio che ha cambiato il quesito referendario, su istanza di cittadini contrari alla riforma. Ieri l’ho fatto rilevare in modo netto. Oggi questo Giudice rilascia 3 interviste ai principali quotidiani italiani ovvero Corriere, Stampa e Repubblica.

Dice che non ha aderito a Comitati esterni, ma che forse ha aderito al Comitato dell’Anm (“non ne sono sicuro” ammette), conferma che parteciperà all’evento per il No il 18 febbraio, continua a propagandare le sue posizioni sul No, criticando la riforma.

Ma soprattutto dice che mi farà causa civile, perché si ritiene offeso dalle mie parole.

Sarò citato da un alto magistrato davanti ad un suo collega, fiducioso di trovarmi di fronte ad un Giudice terzo ed imparziale, anche all’apparenza.

Chissà mai che davanti a questa vicenda si desti il Procuratore Generale della Cassazione, anche se sappiamo tutti che le segnalazioni disciplinari che finiscono alla sua attenzione vengono archiviate al 95,6%.

Perché un conto è esprimere un’opinione personale, un conto è partecipare ad eventi di propaganda attiva e contestualmente a Camere di Consiglio sugli stessi temi. Potrà essere l’occasione per capire se il nostro Guardiano, prima della Camera di Consiglio, ha messo i colleghi al corrente di aver dato l’adesione ad un convegno dal titolo “LE RAGIONI DEL NO: DIFENDERE LA COSTITUZIONE È UN IMPEGNO DI TUTTE E TUTTI” e di non essere sicuro di aver dato o meno l’adesione al Comitato dell’Anm, che si chiama “Giusto dire No”.

Lo scrive il deputato di Forza Italia Enrico Costa su X.