FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA, MONTARULI (FDI): A MILANO COME A TORINO L’UNICO OBIETTIVO É DEVASTARE. CHI TACE È COMPLICE»

11.15 - domenica 8 febbraio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
“I soliti centri sociali, protetti dalla sinistra, devastano e aggrediscono le Forze dell’Ordine, causano danni economici e tentano di offuscare l’immagine della Nazione.
A Torino come a Milano l’obiettivo di questi criminali travestiti da manifestanti è lo stesso: devastare tutto, occupare edifici, agire a dispetto di leggi e regole.
Per Fratelli d’Italia non possono esserci ambiguità. Chi scende in piazza con i violenti, chi li difende, chi li giustifica è responsabile di quanto accade.
Ora davvero basta: Schlein e Conte condannino”.
Categoria news:OPINIONMIX