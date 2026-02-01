FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «RAI: GASPARRI (FI), VERGOGNOSA SORTITA DI MAJO, DI PIETRO E NATALE A DIFESA RANUCCI»

19.37 - domenica 1 febbraio 2026

Rai: Gasparri (FI), vergognosa sortita di Majo, Di Pietro e Natale a difesa Ranucci

“È semplicemente vergognosa la sortita di Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale, consiglieri di amministrazione della Rai che, come dei vopos, la vecchia polizia della Germania est comunista, intervengono in maniera gravissima a difesa di Ranucci, difendendolo rispetto alle sortite omofobe di cui Ranucci stesso si è reso responsabile e delle quali, su mia richiesta, spero sarà chiamato a rispondere davanti all’ordine dei giornalisti. Non solo i tre vopos, di Majo, Di Pietro e Natale, difendono in maniera immotivata Ranucci, rispondendo a una logica di appartenenza e di schieramento ben nota a tutti, ma addirittura si rivolgono in maniera intimidatoria nei confronti di chi ha fatto delle critiche. E attaccano Cerno con una discriminazione multipla, omofoba, politica e ideologica. Pertanto questa discriminazione di ogni tipo accomuna adesso di Majo, Di Pietro, Natale e Ranucci. Una condotta vergognosa. Come fanno a sedere nel consiglio di amministrazione del servizio pubblico radiotelevisivo delle persone che assumono atteggiamenti di questa natura? Una vergogna assoluta”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.