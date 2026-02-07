FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «NODO BOLOGNA, CATTANEO (FI): “FATTI INACCETTABILI, COLPITO TUTTO IL PAESE”»

16.16 - sabato 7 febbraio 2026

Nodo Bologna, Cattaneo (Fi): “Fatti inaccettabili, colpito tutto il Paese”

“Quelli di Bologna sono fatti gravi e inaccettabili. Se confermata la pista anarchica di cui si ipotizza, con gli episodi di sabotaggio che hanno colpito la rete ferroviaria, si sono andati a colpire servizi essenziali danneggiando cittadini e Paese”. Lo afferma il deputato Alessandro Cattaneo, responsabile dei Dipartimenti di Forza Italia e membro della Commissione Trasporti.

“Esprimo il pieno sostegno al lavoro delle forze dell’ordine impegnate a garantire sicurezza e piena funzionalità delle infrastrutture. L’Italia non si lascia intimidire da nessuno, men che meno nei giorni in cui l’Italia mette in mostra il suo volto migliore davanti agli occhi del mondo”, la conclusione di Cattaneo.