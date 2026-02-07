FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, RUSPANDINI (FDI): PD IN IMBARAZZO. DOVE SONO GIUDICI TERZI E IMPARZIALI?»

16.15 - sabato 7 febbraio 2026

“Pd in imbarazzo passa all’attacco al posto che rispondere a una domanda legittima. Ma i giudici non dovrebbero essere terzi e imparziali? È normale che chi si è schierato apertamente per il no sia chiamato a giudicare una questione posta dai sostenitori del comitato per il no? A noi non sembra normale ma una anomalia del sistema alla quale porremo presto fine votando Sì al referendum il prossimo 22 e 23 marzo”.

Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Massimo Ruspandini