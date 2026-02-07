Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «REFERENDUM, RUSPANDINI (FDI): PD IN IMBARAZZO. DOVE SONO GIUDICI TERZI E IMPARZIALI?»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
16.15 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Pd in imbarazzo passa all’attacco al posto che rispondere a una domanda legittima. Ma i giudici non dovrebbero essere terzi e imparziali? È normale che chi si è schierato apertamente per il no sia chiamato a giudicare una questione posta dai sostenitori del comitato per il no? A noi non sembra normale ma una anomalia del sistema alla quale porremo presto fine votando Sì al referendum il prossimo 22 e 23 marzo”.

Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Massimo Ruspandini

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.