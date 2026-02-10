FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MIGRANTI: BATTILOCCHIO (FI), ITALIA PROTAGONISTA NELLE POLITICHE UE»

19.36 - martedì 10 febbraio 2026

MIGRANTI: BATTILOCCHIO (FI), ITALIA PROTAGONISTA NELLE POLITICHE UE

“Il nostro Paese ha chiesto per anni, invano, un coinvolgimento proattivo dell’Unione europea nelle politiche di gestione dei flussi migratori. Dalla fine del 2022, però, Bruxelles ha cambiato marcia. Grazie all’azione del Governo Meloni, e in particolare dei ministri Tajani e Piantedosi, la voce dell’Italia è oggi ascoltata e rispettata”.

Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione. “L’approvazione dei due regolamenti europei relativi alla lista e al concetto di Paese terzo sicuro rappresenta un ulteriore passo nella giusta direzione, totalmente in linea con i provvedimenti già adottati dall’Italia. Sin dal suo insediamento, questo Governo è uscito dalla logica dell’emergenza e ha impostato una risposta sistemica e articolata a una sfida strutturale. Cornice europea indispensabile, condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri, contrasto deciso all’immigrazione clandestina e ai trafficanti di esseri umani, meccanismi più celeri di migrazione legale, intese bilaterali con i Paesi di transito, programmi di cooperazione rafforzata e di sviluppo con i Paesi di origine, anche attraverso l’attuazione del Piano Mattei: sono questi gli elementi alla base della risposta italiana, guardata oggi con attenzione e interesse in ambito internazionale. Una risposta efficace e pragmatica, confermata dai dati. Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno, al 31 dicembre 2025 si registrano 66.296 arrivi irregolari, a fronte dei 157.651 del 2023, primo anno di riferimento dell’azione dell’Esecutivo. Nelle prime settimane di quest’anno il trend di riduzione risulta ancora più accentuato. Non propaganda, ma numeri che dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta”, conclude.