FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GIUSTIZIA: LEONI, NASCE COMITATO GIOVANI GARANTISTI, RIFORMA NON SIA DI PARTE»

Giustizia: Leoni, nasce Comitato Giovani Garantisti, riforma non sia di parte

“Non è vero che i giovani siano disinteressati alla giustizia. C’è una generazione che approfondisce, che studia, e io penso che il nostro movimento giovanile ne sia assolutamente espressione. Noi vogliamo portare avanti con convinzione questa grande battaglia sulla giustizia, perché è una battaglia di civiltà”.

Lo ha detto Simone Leoni, segretario nazionale di Forza Italia Giovani, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del Comitato Giovani Garantisti per il Sì.

“*Silvio Berlusconi – ha proseguito- così come Enzo Tortora, è stato un martire di questo sistema giudiziario*. Ha provato a riformarlo ogni volta che è stato al governo, ma in molte occasioni non tutti i nostri alleati sostenevano la nostra battaglia. Oggi, invece, tutta la coalizione condivide questa grande riforma. Il Comitato Giovani Garantisti per il Sì sarà presieduto dall’avvocato Edoardo Gentili, dirigente nazionale di Forza Italia Giovani, un grande professionista. Abbiamo sentito l’esigenza di creare un comitato giovanile perché crediamo che la battaglia per la riforma della giustizia non debba essere di parte. Alcuni partiti si sono detti contrari per puro opportunismo politico. In tanti, anche nel centrosinistra, fino a poco tempo fa erano favorevoli alla separazione delle carriere, ma oggi la rinnegano. Altri, pur essendo pro riforma, voteranno “no” per abbattere il governo. L’ANM, che dovrebbe rappresentare tutti i magistrati, anche i tanti favorevoli a questa riforma, si è trasformata in un comitato per il “no”. Ma sono tanti i giovani che, pur non riconoscendosi nel centrodestra, condividono i principi della riforma, i principi base dello Stato di diritto e del garantismo, valori fondanti della nostra Costituzione. Oggi, quindi, lanciamo una struttura che ci aiuti ad allargare il campo, ad andare al di là dello steccato classico di Forza Italia, del centrodestra e di chi ha votato in Parlamento la riforma della giustizia.

Dobbiamo avere il coraggio di batterci per riformare il nostro Paese, e quella per una giustizia giusta e moderna è una battaglia fondamentale”, ha concluso.