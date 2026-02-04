COMUNE DI GENOVA * : «IL CONSIGLIO APPROVA AIUTI A GAZA E INTERVENTI PER LA VIABILITÀ, RESPINGE PROPOSTA SU TUNNEL»

10.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

Genova, 3 feb.-

Genova, 3 feb.- Dopo la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, alle 15 è iniziato il Consiglio comunale con 41 presenti.

Prima di iniziare i lavori, il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha voluto ricordare con un minuto di silenzio Gilberto Salmoni, ultimo sopravvissuto dei campi di concentramento, morto lo scorso 1° febbraio.

Sono poi stati discussi gli ordini del giorno straordinari approvati nella conferenza dei capigruppo, riprendendo quello ad oggetto “Istanza urgente per lo sblocco degli aiuti umanitari, destinati alla popolazione civile della Striscia di Gaza”, presentato dai gruppi di maggioranza nella seduta dello scorso martedì.

Il vicesindaco Alessandro Terrile ha espresso parere favorevole a nome della Giunta. L’odg è stato approvato con 25 voti favorevoli. Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia si sono astenuti.

È stato poi discusso l’ordine del giorno straordinario ad oggetto “Modifiche viabilità e parcheggi relativi al progetto tunnel sub portuale”, presentato dal gruppo di Fratelli d’Italia.

Il vicesindaco Alessandro Terrile ha espresso a nome della Giunta parere negativo. L’odg è stato respinto con 20 voti contrari della maggioranza e 13 favorevoli dell’opposizione.

I lavori sono proseguiti con una relazione della sindaca Silvia Salis (art 55 comma 4, “fatti di particolare importanza e rilevanza”) sulla situazione economico-finanziaria di Amt, con un aggiornamento all’aula, e per la città, riguardante il futuro piano di risanamento. Dopo l’intervento della sindaca si è aperta la discussione in Consiglio.

Si è proceduto quindi alla discussione dei punti all’ordine del giorno.

Il primo punto in discussione è la mozione ad oggetto “Ripristino della viabilità spondale della Valpolcevera” presentata dal gruppo del Partito democratico. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “Dare mandato agli uffici per il ripristino della viabilità spondale della Val Polcevera nella sua configurazione originaria, con sensi unici di marcia e due corsie per ciascuna sponda; a programmare tale ripristino, tenendo conto dell’avanzamento dei lavori relativi alla rotatoria di cui sopra: qualora questi si concludano in tempi brevi, il ritorno alla viabilità originaria dovrà avvenire contestualmente alla loro ultimazione; in caso contrario, si dovranno adottare le misure necessarie per il ripristino della viabilità preesistente entro termini comunque contenuti, al fine di ridurre congestione, tempi di percorrenza e disagi per residenti, lavoratori e trasporto merci”.

L’assessore Emilio Robotti, a nome della Giunta, ha espresso parere favorevole alla mozione, che è stata approvata all’unanimità.

È stata poi discussa la mozione ad oggetto “Impegno per il superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti nel territorio di Genova e sollecito al Governo per l’attuazione della Legge 106/2022” presentata dal gruppo di Avs. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “Sollecitare formalmente il Governo, e in particolare il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli e il Sottosegretario delegato, Gianmarco Mazzi, affinché venga presentato con la massima urgenza lo Schema di Decreto Legislativo per il superamento dell’uso degli animali nei circhi, chiedendo che il termine per la dismissione totale sia fissato entro un anno dall’entrata in vigore del decreto; a far osservare la norma votata all’unanimità dal Parlamento, la tutela degli animali è così diventata un principio costituzionale, patrimonio comune di tutti i cittadini italiani, perché oltre all’applicazione formale della legge c’è anche l’attuazione di un principio costituzionale collettivo; a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio comunale per diffondere una cultura del rispetto animale; a garantire controlli rigorosi da parte della ASL e delle autorità competenti su ogni circo che richieda l’attendamento nel territorio comunale, verificando il pieno rispetto delle Linee guida CITES e di tutti i requisiti di benessere animale e sicurezza pubblica.

Su questa mozione la Lega ha presentato un ordine del giorno che la Segreteria generale ha ritenuto “non attinente”, perché relativo alla “promozione delle fiere del bestiame” ed è quindi stato considerato inammissibile. La Lega ha presentato anche due emendamenti, condivisi con Fratelli d’Italia, con cui chiede di eliminare la tempistica che vincolerebbe di 12 mesi il Governo, e di formulare diversamente la parte dell’impegnativa relativa alla Asl, visto che il Comune non potrebbe mai “garantire controlli rigorosi” da parte di un altro ente. La proponente della mozione, Francesca Ghio, ha accettato gli emendamenti alla mozione.

L’assessora Tiziana Beghin a nome della Giunta ha dato parere positivo alla mozione, così come emendata, e il Consiglio l’ha approvato all’unanimità.

È stata poi discussa la mozione ad oggetto “Progetto 4 assi di forza” presentata dai consiglieri Pietro Piciocchi (Vince Genova) e Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua (Lega). Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “A continuare il lavoro di dialogo e confronto iniziato dalla Giunta di centro destra sulle zone sopra citate in appositi tavoli con le associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative in camera di commercio e i loro relativi CIV; a continuare l’impegno della precedente giunta nella modifica degli aspetti di cui sopra sull’Asse Centro; a partecipare ad una urgente commissione consigliare da convocarsi in merito entro novembre 2025”.

L’assessore Massimo Ferrante a nome della Giunta ha espresso parere contrario alla mozione, che è stata respinta con 20 voti contrari della maggioranza e 9 favorevoli dell’opposizione.

Infine, sono state discusse due interpellanze. La prima ad oggetto “Lavori in piazzale Kennedy per il nuovo parco urbano” è stata presentata dai consiglieri Edoardo Marangoni e Enrico Frigerio del Partito democratico.

Ha risposto l’assessore Massimo Ferrante: «Le date di conclusione dei lavori riportate derivano da dichiarazioni fornite dalla precedente amministrazione, quindi il cronoprogramma che ogni tanto viene sbandierato è precedente al lavoro che possiamo fare noi ora. La scadenza indicata nell’atto di convenzione sottoscritto col Ministero per il finanziamento PNRR è giugno 2026. Nella realtà il rispetto della scadenza del PNRR costituisce già di per sé un obiettivo sfidante, per un intervento di tale complessità, con importo di quadro economico di euro 27.500.000 euro, la cui ammissione a finanziamento è avvenuta solo a dicembre 2022. Nonostante in tale data non fosse disponibile ancora nessun livello progettuale già a maggio 2023 sono stati aggiudicati i lavori e a luglio 2023 sono state avviate le prime lavorazioni. Nel corso dei lavori, oltre alle comuni interferenze e agli imprevisti, è stato necessario gestire situazioni eccezionali di evidente complessità, quali la richiesta della precedente amministrazione di modulare le fasi di lavoro in modo da consentire l’organizzazione di un evento rilevanza internazionale, Euroflora, nell’ambito di un cantiere in piena fase esecutiva, il rinvenimento del relitto di un’imbarcazione di interesse storico archeologico o ancora le significative prescrizioni emerse nell’ambito del procedimento di autorizzazione ambientale riguardo le modalità di scavo e il conferimento a discarica dei materiali di risulta. Si conferma pertanto che i lavori del parco saranno completati entro marzo 2026 e l’area sarà resa fruibile a giugno 2026».

La seconda interpellanza ad oggetto “Pegli, il cantiere dell’ex Cinema Eden ancora abbandonato: una strada sempre più in salita” è stata presentata dal consigliere Valeriano Vacalebre di Fratelli d’Italia.

Ha risposto l’assessora all’Urbanistica Francesca Coppola: «Questo è un progetto che era stato già approvato, il cui cantiere è stato fermato per diversi anni e sul quale adesso invece abbiamo delle nuove istanze. La ditta che stava realizzando i lavori è fallita e abbiamo una nuova società che è subentrata, rilevando l’operazione all’asta. Quello che sappiamo è che è in corso la richiesta di una variante e quindi sicuramente ci saranno dei cambiamenti che interesseranno il progetto. Non sarà una variante significativa, ma che chiaramente porterà una modifica alla convenzione. Quindi in ogni caso si vogliono portare avanti quelli che erano già dei servizi che erano stati concordati, e su questo chiaramente andiamo in continuità. Stiamo monitorando il procedimento, non appena avremo la variante all’interno dei nostri tavoli di consultazione sarà mia premura informarvi per capire come si sta procedendo».

Il Consiglio si è chiuso alle 19,32.