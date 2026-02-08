FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FORZA ITALIA, DEBORAH BERGAMINI: “SIAMO IL PARTITO PIÙ CONTEMPORANEO”»

16.40 - domenica 8 febbraio 2026

Forza Italia, Deborah Bergamini: “Siamo il partito più contemporaneo”

“Forza Italia nasce come progetto di libertà e resta oggi il movimento più contemporaneo del panorama politico italiano. Silvio Berlusconi lo ha dimostrato per tutta la sua vita politica, difendendo il garantismo, opponendosi alla patrimoniale e ricordandoci che senza libertà economica non esiste alcuna altra libertà.

Io stessa ho sperimentato cosa significa questa lezione, anche al governo, quando l’unico richiamo che ricevetti dal Presidente fu quello di non cedere mai a principi punitivi mascherati da etica di Stato.

Lo Stato non è un soggetto morale, è una funzione al servizio dei cittadini e, quando pretende di decidere cosa è giusto o quando è “troppo”, fallisce. Forza Italia ha il compito di rafforzare la componente liberale nel centrodestra, contrastare ogni deriva statalista e guidare riforme strutturali coraggiose.

Solo così l’Italia potrà tornare a crescere e a offrire opportunità vere, soprattutto ai giovani”.

Così Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Esteri, intervenendo all’incontro organizzato dai giovani azzurri a Serravalle Pistoiese sugli insegnamenti di Milton Friedman.