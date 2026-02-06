Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FI, D’ATTIS (FI): “SALVATORE MAZZARACCHIO E’ STATO UN RIFERIMENTO PER TUTTI NOI”»

11.40 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
FI, D’ATTIS (FI): “SALVATORE MAZZARACCHIO E’ STATO UN RIFERIMENTO PER TUTTI NOI”

“L’on. Salvatore Mazzaracchio non c’è più. É stato una guida politica per tanti, per noi giovani pugliesi di Forza Italia, ma anche per i più adulti. Gli aneddoti, le storie restano scolpite nella nostra memoria. La sua umanità la porteremo con noi sempre come il ricordo più bello tra i tanti. Esprimo a nome mio e di Forza Italia Puglia il rammarico per questa perdita e la vicinanza alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.
Così in una nota il segretario regionale di Forza Italia, l’onorevole Mauro D’Attis.

