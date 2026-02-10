Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «FI: CALDERONE, DA MARINA BERLUSCONI ONESTÀ INTELLETTUALE E RIGORE MORALE NON COMUNI»

13.45 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
FI: Calderone, da Marina Berlusconi onestà intellettuale e rigore morale non comuni

“Alcuni passaggi dell’ottima intervista di Marina Berlusconi sono davvero di grande spessore. La precisazione secondo cui la separazione delle carriere è necessaria e che voterà Sì per convinzione, e non per rivalsa, esprime un’onestà intellettuale e un rigore morale non comuni. Dopo ciò che Silvio Berlusconi ha subito a causa di una giustizia mirata e ingiusta, solo chi possiede un profilo morale elevato è in grado di anteporre il merito delle riforme ai sentimenti personali.
È altrettanto condivisibile l’osservazione di Marina Berlusconi quando afferma che questa riforma sarà utile anche ai magistrati. Un vero tocco di classe, che non ha nulla della stoccata polemica, nei confronti di Vannacci. Il richiamo ai nostri valori è fermo, limpido e autorevole». Lo dichiara in una nota Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia.

