FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CPR IN EMILIA-ROMAGNA, TASSINARI (FORZA ITALIA): “L’APERTURA DI DE PASCALE È UN PRIMO PASSO. ORA NON TORNI INDIETRO”»

12.09 - mercoledì 11 febbraio 2026

CPR IN EMILIA-ROMAGNA, TASSINARI (FORZA ITALIA): “L’APERTURA DI DE PASCALE È UN PRIMO PASSO. ORA NON TORNI INDIETRO”

“L’apertura del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, alla realizzazione di un CPR nel territorio regionale rappresenta un primo passo importante e dimostra che, quando si amministra e si fanno i conti con i fatti e con i problemi concreti di tutti i giorni, le posizioni demagogiche e ideologiche non trovano più spazio”.

Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna.

“Prendiamo atto con senso di responsabilità – prosegue Tassinari – che anche il presidente della Regione si sia reso conto della situazione reale che i territori stanno vivendo. La gestione dell’immigrazione irregolare è una questione complessa che richiede strumenti adeguati. I CPR rappresentano una risposta concreta e necessaria per garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole”.