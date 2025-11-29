FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «COSTRUZIONI, MAZZETTI (FI): “RAZIONALIZZARE NORME E CHIARIRE RAPPORTO, CON NUOVO TESTO UNICO PROGETTO TORNA CENTRALE AL POSTO DELLA BUROCRAZIA”»

17.30 - sabato 29 novembre 2025

Costruzioni, Mazzetti (FI): “Razionalizzare norme e chiarire rapporto, con nuovo testo unico progetto torna centrale al posto della burocrazia”

Agli “Stati generali delle Costruzioni” di Cna Grosseto lancia idea: “Una cabina di regia nazionale per il problema casa”

Grosseto – “L’ascolto delle imprese e dei professionisti è la base per fare leggi migliori: è il mio metodo di lavoro da sempre. Da oltre un anno, ho portato avanti la proposta di un testo unico delle costruzioni, che tiene insieme edilizia e urbanistica. È una legge delega, che nasce da un lungo confronto a 360 gradi, per razionalizzare il corpus normativo, vetusto, e soprattutto per chiarire il rapporto, visto che la materia è concorrenziale, tra Stato e Regioni. Quando c’è un buco normativo, succede qualcosa di sbagliato. Il 10 settembre il testo è stato incardinato, abbiamo svolto oltre 100 audizioni. Abbiamo ottenuto la presenza del Ministro Matteo Salvini, con il quale c’è massima sintonia sui contenuti della nostra proposta; non solo, il testo – ha assicurato il Ministro – verrà sottoposto al Consiglio dei Ministri. Una delle novità è il ritorno al centro del progetto e del progettista. Allo stesso tempo, introduciamo principi: responsabilità ambientale, sostenibilità economica, equità sociale, digitalizzazione, burocrazia minima e soprattutto uniforme, con pratiche e atti attuativi identici sul tutto il territorio. Da questo testo si può partire, anche per risolvere un’emergenza casa. Sto lavorando su un progetto nazionale per l’abitare sociale, sia per Epr sia con edilizia convenzionata. Il tema casa è oggi frazionato, tra diversi ministeri, ci sono molte opportunità e risorse a diversi livelli istituzionali, partendo dall’UE: bisogna anche in questo caso razionalizzare. È il momento di fare un piano nazionale per la rigenerazione del patrimonio pubblico con il partenariato pubblico-privato, basato sulla reciproca fiducia: lo Stato mette a disposizione gli immobili, gli imprenditori intervengono, li rigenerano e li gestiscono dandoli in affitto a prezzi convenzionati, le partecipate statali aiutano dando garanzie soprattutto per i più giovani. Per questo, va fatta una cabina di regia unica per intercettare e accorpare tutti i fondi casa e per gestire il patrimonio immobiliare pubblico e le convenzioni con il privato. Con il nuovo testo unico bisogna superare tutte le norme precedenti con l’abrogazione”.

Lo ha detto l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, nel corso degli “Stati generali delle Costruzioni. Costruire il futuro: accesso, sicurezza e sviluppo del settore” organizzati da Cna Grosseto, alla presenza del Presidente Nazionale Riccardo Roccati.