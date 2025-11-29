Popular tags:
AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «EUROPA VERDE: DOMANI A ROMA IL CONSIGLIO FEDERALE NAZIONALE, AL CENTRO REGIONALI E NUOVE INIZIATIVE POLITICHE»

17.30 - sabato 29 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Europa Verde – Verdi rende noto che domenica 30 novembre 2025, con inizio alle ore 11:30 e conclusione prevista alle 17:00, si terrà a Roma il Consiglio Federale Nazionale del partito presso il Centro Congressi Cavour, in Via Cavour 50/A.

I lavori si apriranno con la relazione politica dei co-portavoce nazionali Angelo Bonelli e Fiorella Zabatta, che introdurranno il confronto sui principali punti all’ordine del giorno:
• Analisi e valutazione dei risultati delle elezioni regionali;
• Prospettiva politica
• Orientamenti e iniziative politiche future a livello nazionale;

Il confronto interno rappresenta un momento cruciale per definire la direzione politica di Europa Verde nella nuova fase che si apre dopo le regionali e in vista delle iniziative nazionali dei prossimi mesi.

