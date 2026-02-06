FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «AUTOMOTIVE: CATTANEO, SVOLTA ELETTRICA NON È SOSTENIBILE »

19.35 - venerdì 6 febbraio 2026

AUTOMOTIVE: CATTANEO, SVOLTA ELETTRICA NON È SOSTENIBILE

“Tutti si ricordano la querelle con Elkann, che abbiamo invitato più volte in Commissione: dopo aver insistito è venuto, ha relazionato e ha presentato un piano industriale per Stellantis.

Ora, quel piano industriale evidentemente rischia quantomeno di essere messo in discussione. Dobbiamo quindi essere molto attenti, perché preservare il livello occupazionale e avere un piano di sviluppo in Italia nei nostri stabilimenti è fondamentale”.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito, intervenendo a Sky Economia.

“Torniamo però al punto che denunciamo da tempo: questa svolta elettrica nell’automotive non è sostenibile. Quando fu presa quella decisione di chiudere ai motori a combustione in maniera così rapida, si è provato a riorientare le filiere industriali dell’automotive, che però non si riorientano con lo schiocco delle dita. Ci vuole tempo, ci vogliono investimenti miliardari e, se poi a metà del guado ti rendi conto di aver sbagliato, sono guai seri”, ha concluso.