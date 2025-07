COMUNE DI ROVERETO (TN) * CENTENARIO CAMPANA DEI CADUTI: «IL PRESIDENTE MATTARELLA IN VISITA AL COLLE DI MIRAVALLE, IL 19/7»

16.59 - venerdì 11 luglio 2025

Il Presidente della Repubblica italiana sarà in visita sabato 19 luglio al colle di Miravalle di Rovereto, Città della pace, in occasione delle celebrazioni del centenario della Campana dei Caduti Maria Dolens. L’ufficialità trova ora conferma anche nell’agenda sul sito del Quirinale.

Il Presidente raggiungerà di prima mattina il comune di Tesero dove presenzierà alla cerimonia per i quarant’anni della tragedia di Stava e subito dopo farà tappa a Rovereto, dove renderà omaggio alla Campana dei Caduti. La visita ufficiale del Capo dello Stato rappresenta il momento culminante della ricorrenza per il centenario ma anche un importante riconoscimento per la città di Rovereto, a venticinque anni dalla visita del presidente Ciampi avvenuta nel 2000 in occasione del 75mo anniversario di Maria Dolens.

Il cerimoniale, per ragioni di sicurezza, è regolato da un protocollo che ne disciplina i momenti nei minimi dettagli. L’arrivo del Presidente è previsto dopo mezzogiorno. Il Colle di Miravalle per l’occasione sarà chiuso al traffico privato e saranno ammessi solo mezzi espressamente autorizzati. Il pubblico dovrà accedere all’interno dell’area della Campana entro le ore 11.15 munito di apposito biglietto e documento di identità. Si potrà arrivare a piedi oppure con il servizio di bus navetta messo a disposizione dal Comune, con partenza dalle 8.45 da piazzale Leoni (ex Follone), sul lato di via Saibanti, e arrivo al colle di Miravalle.

Per partecipare alla cerimonia i cittadini dovranno prenotarsi sulla piattaforma on line https://www.campanadeicaduti.it/ a partire da lunedì 14 luglio dalle ore 12.00 fino alle ore 16.00 di mercoledì 16 luglio.

A seguito della registrazione verrà rilasciato un biglietto con QR code che dovrà essere esibito necessariamente all’ingresso con il documento di identità personale. Il biglietto potrà essere eventualmente stampato dagli uffici del Comune in piazza del Podestà.

Per chi non potrà assistere sul luogo della cerimonia, è prevista una diretta streaming presso l’auditorium Melotti del Mart in corso Bettini e sui canali social del Comune di Rovereto.

Si informa inoltre che non sarà consentito introdurre zaini, borse e borsette di grande dimensioni, oltre ad ombrelli, e che non è previsto un servizio di deposito bagagli.

In attesa dell’arrivo del Presidente, a partire dalle ore 10.30 circa nell’anfiteatro della Campana sono previsti dei momenti musicali con la partecipazione del Minicoro di Rovereto, del coro Sant’Ilario e momenti culturali introdotti dalla giornalista Rai Maria Concetta Mattei.

Per info e dettagli: Fondazione Campana dei Caduti https://www.campanadeicaduti.it/ (+39 0464 434412) oComune di Rovereto https://www.comune.rovereto.tn.it/ (+39 0464 452111- 452499).