FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «ASKATASUNA: TERNULLO (FI), SERVONO RISPOSTA RIGOROSA E TUTELE A FORZE POLIZIA»

19.12 - domenica 1 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Askatasuna: Ternullo (FI), servono risposta rigorosa e tutele a forze polizia

“Quanto accaduto a Torino, con le immagini strazianti che tutti abbiamo visto, rappresenta un attacco diretto alle istituzioni e allo Stato di diritto. Dietro una facciata che si richiama impropriamente alla partecipazione democratica, si è consolidato nel tempo un clima di violenza sistematica che è alla fine esploso in vere e proprie azioni di guerriglia contro le forze dell’ordine. Askatasuna continua ad attrarre soggetti dediti all’illegalità più grave. A questi comportamenti va data una risposta chiara e rigorosa, colpendo i responsabili e rafforzando ogni strumento necessario a garantire sicurezza e piena tutela a chi ogni giorno indossa una divisa per difendere i cittadini”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.

