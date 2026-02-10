FDI – FRATELLI D’ITALIA: «TURISMO. AMORESE (FDI): CON PDL SU CAMMINI D’ITALIA PROMUOVIAMO TERRITORI E IDENTITÀ»

18.00 - martedì 10 febbraio 2026

“Sono davvero soddisfatto per l’approvazione avvenuta all’unanimità alla Camera della pdl per la promozione dei Cammini d’Italia. Si tratta di sentieri da percorrere a piedi o in bicicletta, che permettono di riscoprire parte del patrimonio culturale, storico e ambientale della nostra Nazione.

Sono sempre di più gli italiani che fruiscono ogni anno di questo tipo di turismo, molti dei quali sono giovani.

La Pdl prevede l’istituzione di una banca dati presso il Ministero del Turismo: saranno così censiti e aggiornati tutti i cammini d’Italia, da quelli di stampo religioso e spirituale a quelli più di carattere naturalistico e storico.

Grazie anche alla creazione della cabina di regina, tutti i sentieri verranno costantemente monitorati affinchè possano beneficiare dei più alti parametri qualitativi.

La loro promozione è per noi molto importante perché segue l’idea di un patrimonio vivo, vissuto concretamente dai cittadini che possono così riappropriarsi di territori, paesaggi e tradizioni unici.

Grazie a Fratelli d’Italia rilanciamo questo speciale tipo di turismo che è uno dei marchi più esclusivi del nostro Made in Italy”.

Lo dichiara Alessandro Amorese, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Cultura alla Camera e relatore del provvedimento.