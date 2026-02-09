FDI – FRATELLI D’ITALIA: «TRIESTE. MATTEONI (FDI): ENNESIMO SGOMBERO AL MAGAZZINO 4 DI PORTO VECCHIO: CONTROLLATE OLTRE 100 PERSONE PER RIPRISTINARE SICUREZZA, LEGALITÀ E DECORO»

14.00 - lunedì 9 febbraio 2026

All’alba di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, è scattata una nuova operazione di controllo nell’area del Porto Vecchio di Trieste, con particolare riferimento al Magazzino n.4.

L’intervento, coordinato ottimamente dalla Prefettura e dalla Questura, ha coinvolto oltre 100 immigrati senza fissa dimora che bivaccavano negli edifici dell’area causando degrado e situazioni di scarse norme di sicurezza e igiene.

Le attività hanno riguardato l’identificazione delle persone e la verifica della posizione amministrativa, al fine di accertarne la regolarità sul territorio nazionale o l’eventuale inserimento nel sistema di accoglienza e il trasferimento in altri centri del territorio nazionale.

La presenza stabile di bivacchi e occupazioni abusive genera un disagio concreto, in particolare modo ai cantieri del Porto, con ricadute sulla sicurezza per gli operai e per il decoro urbano dell’area.

Nel corso dei controlli sono emerse anche vicende emblematiche, come quella del cittadino pakistano intervistato da Telequattro che ha raccontato di esser transitato in numerosi Paesi europei per poi decidere di raggiungere l’Italia per via delle misure di accoglienza più permissive, confermando l’esistenza di flussi migratori organizzati.

Al termine delle operazioni, il Magazzino verrà svuotato e sigillato per prevenire nuovi insediamenti.

Un sentito ringraziamento va a tutto il personale delle forze dell’ordine impegnate – Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco – per il lavoro quotidiano svolto a tutela della legalità, della sicurezza e del decoro urbano.

Non permetteremo che nella nostra Trieste prevalga l’insicurezza e continueremo a combattere ogni forma di degrado per garantire controllo del territorio e giustizia.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Nicole Matteoni, segretario provinciale di Fratelli d’Italia Trieste.