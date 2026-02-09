COMUNE DI NAPOLI * :«LA CITTÀ CONQUISTA LA BIT DI MILANO CON RECORD DI PRESENZE E FOCUS SU CULTURA E ACCOGLIENZA»

14.00 - lunedì 9 febbraio 2026

Napoli alla BIT di Milano, ancora un anno di presenze record: focus su qualità dell’offerta culturale, gestione dei flussi e servizi di accoglienza

Napoli partecipa alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, ospite dello stand della Regione Campania, a conferma del rinnovato e positivo rapporto istituzionale tra il Comune di Napoli e l’amministrazione regionale.

La presenza alla Bit arriva dopo un 2025 da record, che ha visto la città superare i 20 milioni di visitatori nell’anno delle celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione e dello scudetto n.4.

A Milano il capoluogo campano presenterà “il Modello Napoli”, una fase avanzata del proprio percorso turistico avviato tre anni fa: quella della programmazione di qualità, dal governo dei flussi turistici al potenziamento strutturale dei servizi di accoglienza.

La presenza di Napoli alla BIT, in programma dal 10 al 12 febbraio a Rho Fiera, con un desk dedicato all’interno dello stand della Regione Campania, rafforza il ruolo della città all’interno della strategia regionale e ne evidenzia il contributo in termini di progettazione turistica.

«La BIT è un momento di confronto concreto tra territori, operatori e istituzioni sui temi che oggi contano davvero: gestione dei flussi, sostenibilità, qualità dei servizi e integrazione tra livelli di governo – sottolinea l’Assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato. – Napoli è diventata una destinazione turistica a tutto tondo e porta a Milano un’esperienza che si caratterizza dall’adozione di strumenti operativi per l’analisi dei dati e scelte chiare di promozione del brand Napoli che contribuiscono a trasformare il turismo in una risorsa stabile per la città».

Il lavoro portato avanti negli ultimi anni dall’amministrazione comunale si fonda su strumenti strutturali: l’analisi dei dati dell’Osservatorio Turistico Urbano (OTU), le attività della DMO di relazione con buyer e media internazionali (Fam Trip e fiere internazionali) assieme all’avvio di servizi digitali per l’accoglienza.

In parallelo, sono in fase di sviluppo un’app unica turistico-culturale e l’installazione di infopoint digitalizzati e bagni fissi automatizzati, finanziati anche attraverso risorse ministeriali.

Il potenziamento dei servizi, affidato a una task force interassessorile, oltre all’accoglienza riguarda anche pulizia, sicurezza e mobilità pubblica.

In questo contesto, i dati sulla permanenza media – che si avvicina alle tre notti – e su un tasso di ritorno superiore al 90% confermano l’evoluzione di Napoli verso una destinazione più strutturata e policentrica.

La programmazione. Riconfermati gli appuntamenti del contenitore “Vedi Napoli e poi torni” lungo tutto l’anno; i grandi eventi di Città della musica con i concerti al Maradona, in Piazza del Plebiscito e alla Mostra d’Oltremare, ai quali si aggiunge la sfida dei grandi appuntamenti sportivi.

Il Golfo di Napoli ospiterà le pre-regate di luglio 2026, un assaggio dell’America’s Cup 2027, evento di rilevanza internazionale destinato a produrre ricadute di medio-lungo periodo su tutta la città e, in particolare a Bagnoli. A Milano verranno anche presentati i canali ufficiali Instagram e Facebook @napolianewcity, curati dalla DMO, con una narrazione aggiornata della destinazione, costruita su immagini di forte impatto e su un racconto contemporaneo della città.

Due gli appuntamenti che vedono il coinvolgimento diretto dell’Assessora Teresa Armato insieme a rappresentanti istituzionali regionali e locali.

Martedì 10 febbraio alle ore 12.00, la conferenza stampa “Il turismo e le città: Regione ed Enti locali per una nuova programmazione” al quale partecipa assieme all’Assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio e al Presidente ANCI Campania Francesco Morra.

A seguire, alle ore 14.30, parteciperà al panel “Coppa America, fasce costiere, nuovi link per le aree interne, per tutta la Campania”, assieme ad Andrea Corsini, ex assessore regionale Emilia Romagna, e all’assessore al Turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio.