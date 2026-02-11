SPORT * DREI ZINNEN WINTER NIGHT RUN: «RUNNERS NELLA MAGIA DELLA NOTTE: DEBUTTO IL 27 FEBBRAIO IN VAL FISCALINA CON 200 ATLETI DA 7 NAZIONI»

14.01 - mercoledì 11 febbraio 2026

Si avvicina a grandi passi, o meglio… di corsa, un altro spettacolare evento altoatesino. La prima edizione della Drei Zinnen Winter Night Run è in programma venerdì 27 febbraio e si prepara ad accogliere in una Val Fiscalina al chiaro di luna runners da tutto il mondo.

Un esordio sempre più vicino, che rende entusiasta in primo luogo il comitato organizzatore ALV Sextner Dolomiten guidato da Alfred Prenn, che a poche settimane dal via è al lavoro per ultimare gli ultimi dettagli: “Per noi è tutto nuovo e allo stesso tempo entusiasmante, presentare una nuova edizione è sempre speciale, e dalla nostra portiamo tanta esperienza grazie ad un evento consolidato come la Alpine Run e non solo”.

La stagione invernale ha visto impegnato per svariati anni il comitato ALV Sextner Dolomiten al fianco del Soccorso Alpino di Sesto Pusteria nell’organizzazione della Drei Zinnen Ski Raid, una gara di sci alpinismo che rappresentava un’occasione speciale per onorare il ricordo di Markus Brugger, Michael Lambacher e Roland Holzer, tre ragazzi di Sesto Pusteria che oltre 30 anni fa persero la vita sotto una valanga sulla Croda Rossa a Sesto.

“Volevamo creare qualcosa di nuovo e interessante in inverno, puntando sulla natura del nostro territorio, e allo stesso tempo tornare anche a ricordare Markus, Michael e Roland in una manifestazione”. E l’occasione ci sarà.

Il 27 febbraio sono attesi un massimo di 200 partecipanti, e intanto sono già 7 le nazioni che popoleranno il via, Francia, Irlanda, Romania, Repubblica Ceca, oltre che un ricco contingente italiano, tedesco e austriaco.

Il percorso di gara non presenta particolari difficoltà, si snoda per 13 km e 238 m di dislivello lungo la Val Fiscalina, attraverso sentieri innevati e battuti su cui si corre alla perfezione… “la sensazione è quella di percorrere una pista di atletica leggera!”

La partenza alle ore 18 presso la pista da fondo all’Hotel Waldheim conduce i corridori in scenari notturni suggestivi, come quello dei Prati dei Larici, il Rifugio Fondovalle ai piedi di Cima Una e tanti altri, fino a fare ritorno al traguardo sempre all’Hotel Waldheim.

Al termine dell’evento non mancherà l’occasione per continuare a divertirsi in compagnia: a pochi metri dall’arrivo, presso lo Sport Sexten, oltre alle premiazioni avrà luogo un “Pasta Party” dedicato a partecipanti e pubblico che scalderà l’atmosfera serale.

Le iscrizioni sono aperte, la tariffa attuale è di 35 euro, con gli ultimi posti disponibili prima che scatti l’ultima fascia da 100 posti che prevede una quota di 40 euro. Le adesioni online resteranno aperte fino a mercoledì 25 febbraio o fino al raggiungimento del sold out.

Per coloro che non vogliono badare al cronometro e a vincoli di tesseramento è disponibile la versione Just for Fun non competitiva.

Intanto anche per la 29.a Südtirol Drei Zinnen Alpine Run di settembre le iscrizioni procedono a gonfie vele, con già oltre 100 iscritti a circa 7 mesi dal via della celebre gara di corsa in montagna da 17,9 km e 1.354 metri di dislivello.