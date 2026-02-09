Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ZICHICHI, SIGISMONDI (FDI): IL RICORDO DI UNA FIGURA CENTRALE DELLA RICERCA ITALIANA»

16.30 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“La scomparsa del professor Antonino Zichichi rappresenta una perdita significativa per il mondo scientifico. Fisico di fama internazionale e divulgatore appassionato, ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della ricerca contemporanea e alla nascita di centri di eccellenza come i laboratori nazionali del Gran Sasso, oggi punto di riferimento mondiale.

La sua visione, la sua capacità di innovare e il suo impegno nella diffusione della cultura scientifica restano un’eredità preziosa per il Nazione.

Ai familiari e alla comunità scientifica va un sincero sentimento di vicinanza per la scomparsa di una delle voci più autorevoli della fisica italiana”.

Così il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.

Categoria news:
OPINIONMIX

