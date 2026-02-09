FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ZICHICHI, SIGISMONDI (FDI): IL RICORDO DI UNA FIGURA CENTRALE DELLA RICERCA ITALIANA»

16.30 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“La scomparsa del professor Antonino Zichichi rappresenta una perdita significativa per il mondo scientifico. Fisico di fama internazionale e divulgatore appassionato, ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo della ricerca contemporanea e alla nascita di centri di eccellenza come i laboratori nazionali del Gran Sasso, oggi punto di riferimento mondiale.

La sua visione, la sua capacità di innovare e il suo impegno nella diffusione della cultura scientifica restano un’eredità preziosa per il Nazione.

Ai familiari e alla comunità scientifica va un sincero sentimento di vicinanza per la scomparsa di una delle voci più autorevoli della fisica italiana”.

Così il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi.