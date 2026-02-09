FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SICUREZZA, MATERA (FDI): “PIENO SOSTEGNO A PIANTEDOSI. LA SINISTRA TIFA CONTRO ITALIA”»

19.00 - lunedì 9 febbraio 2026

Il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, Segretario d’Aula del Senato della Repubblica, dichiara: “Sul tentato assalto al portavalori nel Brindisino le forze dell’ordine hanno dimostrato ancora una volta professionalità, coraggio e senso dello Stato, sventando una rapina e mettendo a rischio la propria vita per garantire la sicurezza dei cittadini. A loro va il nostro più sincero ringraziamento”.

“Di fronte a un intervento efficace dello Stato che ha evitato conseguenze ben più gravi – prosegue Matera – ci saremmo aspettati parole di sostegno e di riconoscenza. Invece, puntualmente, ogni episodio viene utilizzato da certa sinistra come pretesto per inventarsi una nuova polemica contro il Governo e in questo caso contro il ministro dell’Interno. Un atteggiamento che distorce la realtà e non rende giustizia al lavoro straordinario delle forze dell’ordine.

Esprimo al ministro Matteo Piantedosi il pieno sostegno per il lavoro serio, equilibrato e determinato che sta portando avanti in questi mesi alla guida del Viminale. La sua azione, improntata a rigore istituzionale e concretezza operativa, sta rafforzando in modo significativo il sistema sicurezza e il coordinamento delle forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale. Purtroppo per la sinistra – sottolinea – il Governo Meloni sta sostenendo con atti concreti e risorse le donne e gli uomini in divisa, restituendo centralità a un comparto che per troppo tempo è stato trascurato.

Su temi come la sicurezza nazionale – conclude – servirebbero unità e senso di responsabilità, invece a sinistra c’è chi continua a tifare contro l’Italia sperando di racimolare consenso. Noi continueremo a stare dalla parte dello Stato, delle forze dell’ordine e dei cittadini”.