FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «SANREMO, SISLER (FDI): POLEMICHE STRUMENTALI SU PUCCI SOLO PERCHÉ NON È DI SINISTRA»

17.45 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Il senatore di Fratelli d’Italia Sandro Sisler, vicepresidente della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, ha espresso solidarietà al comico Andrea Pucci in seguito alle polemiche sorte per la sua partecipazione come co-conduttore della terza serata del prossimo Festival di Sanremo.

“Ho trovato strumentali e ingiuste le polemiche per la partecipazione del comico Andrea Pucci come co-conduttore della terza serata del prossimo Festival di Sanremo”, ha dichiarato Sisler in una nota.

Il senatore ha aggiunto di comprendere la decisione di Pucci di rinunciare all’incarico “per non prestare il fianco ad assurdi attacchi politici”, precisando però che “fossi stato in lui, non l’avrei data vinta ai delatori”.

Sisler ha sottolineato come “da sempre, sul palco di Sanremo, si sono esibiti senza polemiche, comici e personaggi dichiaratamente di sinistra”, evidenziando che “in questo caso, il problema non è la comicità o la satira di Pucci ma che Pucci non sia di sinistra”.

Il vicepresidente della Commissione Giustizia ha concluso rivolgendo “sincera solidarietà” al comico “e alla sua famiglia, anche per le gravi minacce ricevute”.