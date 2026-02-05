Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ROMA. MIELI (FDI): SEDE FDI GARBATELLA VANDALIZZATA, SOLIDARIETÀ AI MILITANTI »

11.30 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Mani vili, col favore delle tenebre, continuano ad avvelenare il clima politico italiano attraverso azioni teppistiche. La conta è purtroppo incessante: scritte ingiuriose, intimidatorie, infamanti, sedi di partito o redazioni di giornale vandalizzate. Oggi è toccato alla sede di Fratelli d’Italia della Garbatella, a Roma. Desidero rivolgere a tutti i militanti la mia solidarietà e auspico una presa di posizione netta di condanna da parte dei partiti di sinistra”.

Così in una nota la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli.

