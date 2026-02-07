FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «REFERENDUM. LISEI (FDI): IL PD IN IMBARAZZO NON RISPONDE ALLE NOSTRE DOMANDE»

17.45 - sabato 7 febbraio 2026

“Il Pd, palesemente in imbarazzo, attacca in massa l’onorevole Bignami. Nulla di nuovo, pur di non dare risposte nel merito e rispondere agli interrogativi usano la solita strategia della delegittimazione.

E’ normale che giudici che si sono espressamente schierati per il ‘no al referendum’ o che in passato abbiano ricoperto ruoli politici per il Pd, siano gli stessi che si siano espressi su una richiesta in Cassazione del comitato per il no?

Dove è finito il principio di imparzialità e terzietà che dovrebbe guidare il giudice? Sarebbe stato opportuno o no astenersi? Attendiamo risposta a tutti questi interrogativi”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei.