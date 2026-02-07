FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «RAI. FDI: CERIMONIA OLIMPIADI MI-CO UN SUCCESSO MA OPPOSIZIONI TIFAVANO IL DISASTRO»

15.30 - sabato 7 febbraio 2026

“Sono appena iniziati i Giochi olimpici invernali e già sono un successo per la Rai. Lo dicono i numeri, in particolare quelli dello share: 46,2 per cento con oltre 9 milioni di spettatori a conferma di uno spettacolo che è piaciuto agli italiani.

E come dargli torto: una cerimonia perfetta, con tanto tricolore, italianità e esaltazione del nostro Made in Italy, quello che tutto il mondo ci invidia e per cui siamo famosi nel mondo.

Un successo senza dover ostentare teorie gender o woke.

Insomma, la cerimonia di ieri sera è stato un altro bellissimo biglietto da visita di cui la Rai è stata vetrina e palcoscenico, e forse è questo che non piace alle opposizioni che in tutti i modi stanno cercando di inquinare quello che è un successo evidente a tutti, con ridicole polemiche strumentali sulla conduzione.

L’ennesima dimostrazione del loro essere anti-italiani, pronti a tifare per il disastro pur di andare contro questa Rai di successo e contro il governo Meloni”.

Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai.