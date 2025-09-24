COMUNE DI BOLZANO * «RELIGION TODAY FILM FESTIVAL FA TAPPA IN CITTÀ, ARRICCHITA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA»

14.40 - mercoledì 24 settembre 2025

Premi, laboratori e proiezioni: giovani e pubblico coinvolti in un viaggio tra sport, fede e inclusione

Bolzano ha ospitato anche quest’anno il Religion Today Film Festival, rassegna internazionale dedicata al dialogo tra fedi, culture e popoli. La 28ª edizione, organizzata dall’associazione BiancoNero di Trento e sostenuta dall’Assessorato comunale ai Giovani, si è svolta a settembre tra Trento e Bolzano e ha avuto come filo conduttore “Un viaggio tra Sport, Fede e Inclusione”, un tema quanto mai attuale in vista delle Olimpiadi invernali MI-CO 2026.

“Il Religion Today Film Festival è un’occasione unica per i nostri giovani di confrontarsi con storie, culture e sensibilità diverse, ampliando lo sguardo sul mondo. Quest’anno, il legame con lo sport e l’inclusione aggiunge un elemento di forte attualità e vicinanza ai valori che vogliamo trasmettere: rispetto, dialogo e collaborazione. Il percorso svolto con il Liceo Pascoli dimostra come il cinema possa essere un potente strumento educativo e di crescita, capace di unire creatività e pensiero critico.” Così l’Assessore ai Giovani Claudio Della Ratta ha commentato l’iniziativa.

A Bolzano, il Festival ha coinvolto il Liceo delle Scienze Umane, Artistico e Musicale “Giovanni Pascoli” e il Filmclub. Proprio qui gli studenti hanno fatto parte della giuria del premio “Film for our Future – Città di Bolzano”, decretando come vincitore il cortometraggio “The Last Wild Bird in Heaven” della regista Jenny Nirgends, scelto tra le opere presentate dal direttore artistico Andrea Morghen.

La tappa bolzanina ha rappresentato anche il momento conclusivo di un percorso formativo avviato nei mesi scorsi: alcuni studenti dell’indirizzo Grafico del Liceo Pascoli hanno realizzato una serie di proposte di manifesto per il Filmfestival oggi esposte nell’aula magna del Liceo durante le proiezioni e le premiazioni. Tra queste, un riconoscimento particolare (Best Poster) è andato al lavoro di Stella Fantini. Gli studenti hanno inoltre partecipato a un laboratorio di critica cinematografica, sperimentando nuove modalità di lettura e analisi del linguaggio filmico.

La giornata odierna ha offerto più momenti di incontro: dalla proiezione mattutina del corto vincitore e la cerimonia di consegna del premio al Liceo Pascoli, alla masterclass pomeridiana con l’attore danese Danny Thykaer all’Antico Municipio, fino alla serata conclusiva al Filmclub con una selezione di cortometraggi aperta al pubblico.