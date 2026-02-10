FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO PRESENTAZIONE IN SENATO DEL LIBRO “RICORDE’VE”»

15.15 - martedì 10 febbraio 2026

Si terrà mercoledì 18 febbraio, alle ore 14, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Piazza Madama 11) la presentazione del libro “Ricordéve. Le foibe, l’esodo giuliano dalmata, e l’impresa fiumana raccontate ai ragazzi”, scritto da Federico Guidi.

Il libro descrive i racconti e le conversazioni tra un’esule fiumana e il proprio nipote, attraverso un viaggio nella memoria, dove i ricordi familiari si fondono con una delle vicende più dolorose e meno conosciute della storia d’Italia.

Un libro dedicato ai ragazzi, affinché conoscano la tragedia delle foibe, il dramma dell’esodo e le pagine strappate delle terre perdute di Fiume, Istria e Dalmazia.

Alla presentazione interverranno Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Roberto Menia, vicepresidente Commissione Affari Esteri e Difesa Senato e ‘padre’ della Giornata del Ricordo, Alessandro Amorese, capogruppo Fratelli d’Italia Commissione Cultura Camera.

Saranno inoltre presenti l’autore Federico Guidi, promotore di iniziative istituzionali sul Ricordo e Simona Pellis, coordinatrice per il Lazio dell’unione degli Istriani.