Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MERCOLEDI’ 18 FEBBRAIO PRESENTAZIONE IN SENATO DEL LIBRO “RICORDE’VE”»

15.15 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Si terrà mercoledì 18 febbraio, alle ore 14, presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica (Piazza Madama 11) la presentazione del libro “Ricordéve. Le foibe, l’esodo giuliano dalmata, e l’impresa fiumana raccontate ai ragazzi”, scritto da Federico Guidi.

Il libro descrive i racconti e le conversazioni tra un’esule fiumana e il proprio nipote, attraverso un viaggio nella memoria, dove i ricordi familiari si fondono con una delle vicende più dolorose e meno conosciute della storia d’Italia.

Un libro dedicato ai ragazzi, affinché conoscano la tragedia delle foibe, il dramma dell’esodo e le pagine strappate delle terre perdute di Fiume, Istria e Dalmazia.

Alla presentazione interverranno Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Roberto Menia, vicepresidente Commissione Affari Esteri e Difesa Senato e ‘padre’ della Giornata del Ricordo, Alessandro Amorese, capogruppo Fratelli d’Italia Commissione Cultura Camera.

Saranno inoltre presenti l’autore Federico Guidi, promotore di iniziative istituzionali sul Ricordo e Simona Pellis, coordinatrice per il Lazio dell’unione degli Istriani.

Categoria news:
OPINIONMIX

