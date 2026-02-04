FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MALTEMPO, PETRUCCI (FDI): “CON GOVERNO FATTI, PREVENZIONE E RESPONSABILITÀ”  »

13.45 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Ringrazio il ministro Nello Musumeci per aver ricostruito oggi in Senato, con precisione e senso delle istituzioni, gli eventi che hanno colpito il Sud Italia nei giorni di maltempo, con particolare riferimento alla frana di Niscemi.

Una ricostruzione puntuale che ha chiarito dinamiche e soprattutto le azioni messe in campo dal Governo.

Dalle parole del ministro emerge con forza un dato incontestabile: questo esecutivo non si limita a gestire l’emergenza ma se ne fa carico in modo concreto, con stanziamenti immediati per affrontare le situazioni più critiche e con misure strutturali orientate al medio e lungo periodo.

È la dimostrazione di un impegno serio, lontano dalla propaganda e vicino ai territori colpiti.

Mentre qualcuno preferisce inscenare vergognose operazioni di sciacallaggio politico, con l’unico obiettivo di destabilizzare il Governo, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni lavora per dare risposte reali ai cittadini.

Come ha giustamente ricordato il ministro Musumeci, questo è l’unico Governo che ha fatto della prevenzione una vera missione, investendo miliardi di euro sia nella lotta al dissesto idrogeologico sia nella prevenzione del rischio sismico.

È questa la differenza tra chi parla e chi governa”.

È quanto dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.