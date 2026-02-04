M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «ISTAT, PATUANELLI (M5S): CARRELLO DELLA SPESA È ORMAI TASSA OCCULTA»

13.40 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Istat oggi certifica un dato che dice molto più di mille slogan: il carrello della spesa cresce ancora del 2,1%. Parliamo di cibo, prodotti per l’igiene, beni essenziali che ogni famiglia compra ogni settimana e a cui non può rinunciare. Qualcuno dirà che l’inflazione di fondo è sotto il 2% e che quindi “va tutto bene”. È vero solo sulla carta.

Perché l’inflazione di fondo non misura quello che pesa di più sui redditi bassi: se il carrello accelera mentre stipendi e pensioni restano fermi, il risultato è che chi ha meno spende una quota sempre più grande del proprio reddito per sopravvivere. Ed è esattamente quello che sta accadendo sotto il Governo Meloni.

Le scelte politiche sono chiare: aumento dell’IVA sui beni di prima necessità, fine delle agevolazioni su energia e carburanti, costi di trasporto più alti che si scaricano interamente sugli scaffali. Non è un caso se l’inflazione “buona” per i tecnici rallenta mentre quella “cattiva” per le famiglie cresce.

Questo Governo non colpisce i consumi di lusso, colpisce il carrello della spesa. Ed è la forma più ingiusta di politica economica: far pagare una presunta stabilità a chi fatica già ad arrivare a fine mese”.

Lo scrive sui social il capogruppo M5S al Senato Stefano Patuanelli.