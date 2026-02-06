FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «MALAN (FDI), MAZZARACCHIO GENTILUOMO DELLA POLITICA »

15.15 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Con Mazzaracchio la politica perde un grande gentiluomo, sempre impegnato per il suo territorio con stile e conoscenza dei temi. Dal 2008 al 2013 siamo stati accanto nell’Aula di Palazzo Madama e ne serbo il ricordo con affetto. A nome dei senatori di Fratelli d’Italia porgo le condoglianze ai familiari”.

Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.