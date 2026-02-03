Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «INVESTIMENTI, CALANDRINI (FDI): “PNRR STRUMENTO PREZIOSISSIMO MA NON UNICA LEVA DI SVILUPPO”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.01 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Le dichiarazioni del ministro Tommaso Foti confermano un cambio di passo importante per l’Italia. Il PNRR si è rivelato uno strumento preziosissimo per sostenere la crescita e modernizzare il Paese, ma non è e non deve essere considerato l’unica leva di sviluppo.

Oggi l’Italia dimostra di aver cambiato postura: programmiamo meglio le risorse europee, le spendiamo in modo più efficace e le indirizziamo verso interventi realmente strategici per i territori.

Per troppo tempo abbiamo assistito al paradosso di fondi ottenuti ma non utilizzati, opportunità rimaste sulla carta e investimenti incapaci di tradursi in opere concrete.

Il lavoro portato avanti dal ministro Foti e dall’intero Governo Meloni va invece nella direzione opposta: mettere a terra le risorse, accelerare i cantieri e garantire ricadute reali per cittadini e imprese.

Continuare su questa strada significa rafforzare la credibilità dell’Italia in Europa e sostenere una crescita solida e duratura. È la dimostrazione che, quando visione e capacità amministrativa procedono insieme, i risultati arrivano.”

Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.