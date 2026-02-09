Popular tags:
FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «HONG KONG: PELLEGRINO (FDI), “SOLIDARIETÀ A JIMMY LAI, GRAVE ATTACCO A LIBERTÀ E DIRITTI UMANI”»

11.15 - lunedì 9 febbraio 2026

La senatrice Cinzia Pellegrino, coordinatore nazionale del Dipartimento tutela Vittime di Fratelli d’Italia, ha espresso la sua solidarietà a Jimmy Lai e alla sua famiglia per la pesantissima condanna inflitta dalle autorità di Hong Kong, definendola “espressione di una repressione politica che continua a colpire chi difende libertà fondamentali e valori democratici”.

La parlamentare ha sottolineato come “la sentenza nei confronti di Lai, già detenuto da anni e in condizioni di salute sempre più fragili, rappresenta un atto di estrema durezza e una violazione evidente dei diritti umani”.

Pellegrino ha evidenziato la gravità del caso, affermando che “colpire un editore e giornalista per il suo impegno a favore della libertà di stampa significa lanciare un segnale inquietante a tutti coloro che, a Hong Kong e altrove, continuano a credere nella libertà di espressione e nel pluralismo dell’informazione”.

La senatrice ha inoltre lanciato un appello alla comunità internazionale: “I Parlamenti dei Paesi democratici non possono restare in silenzio: è necessario mantenere alta l’attenzione e rafforzare ogni iniziativa diplomatica affinché cessino le persecuzioni politiche e venga ripristinato il rispetto delle libertà fondamentali”.

Pellegrino ha concluso il suo intervento ribadendo l’importanza di non dimenticare l’impegno dell’editore: “La battaglia di Jimmy Lai per la democrazia non deve essere dimenticata”.

