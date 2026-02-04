FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO. LIRIS (FDI): RIFLETTORI PUNTATI SUL RUOLO CHIAVE DEL CAREGIVER IN ONCOLOGIA  »

20.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

«Anche quest’anno l’Intergruppo parlamentare “Insieme per un impegno contro il cancro”, che ho l’onore di coordinare in Senato, riunisce per il quarto anno consecutivo associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici, clinici e stakeholder dell’area oncologica. Un momento di confronto essenziale per rafforzare una strategia condivisa nella lotta contro il cancro». è quanto dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Guido Liris.

«Questa giornata ci richiama alla necessità di affrontare uniti un percorso che non coinvolge solo i pazienti, ma anche chi li assiste quotidianamente: i caregiver familiari, persone che con dedizione e amore si prendono cura dei malati, rimanendo troppo spesso invisibili all’interno del sistema sanitario. È indispensabile riconoscerne il ruolo centrale e garantire loro un sostegno adeguato e un passo decisivo in questa direzione è rappresentato dal ddl Locatelli che formalizza per la prima volta in Italia la figura del caregiver, riconoscendone il valore sociale e il ruolo fondamentale all’interno del percorso di cura.

«Il mio impegno, nell’ambito dell’Intergruppo parlamentare, sarà quello di continuare a lavorare per ampliare le iniziative di sensibilizzazione, rafforzare la rete di supporto ai caregiver e migliorare l’accesso a risorse adeguate ed eque per chi assiste i pazienti oncologici. Il nostro obiettivo non è solo legislativo, ma anche culturale: costruire una società che riconosca e valorizzi chi sostiene la persona malata nel momento della sofferenza. I caregiver sono veri eroi silenziosi e come Istituzioni abbiamo il dovere di rendere questo compito, così gravoso, più riconosciuto e tutelato».