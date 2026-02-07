Popular tags:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «FDI: CALANDRINI, SOLIDARIETÀ A KELANY DOPO ATTO VANDALICO A FONDI»

17.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Il senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia Latina, ha espresso ferma condanna per il vile atto vandalico che ha colpito l’ufficio dell’onorevole Sara Kelany a Fondi.

“Un gesto inaccettabile che nulla ha a che fare con il confronto democratico”, ha dichiarato Calandrini, sottolineando come alla deputata vada la piena solidarietà e vicinanza della Federazione provinciale di Fratelli d’Italia Latina.

Il presidente della Federazione ha inoltre evidenziato che “intimidazioni di questo tipo non fermeranno il suo impegno nelle istituzioni”, riferendosi al lavoro parlamentare dell’onorevole Kelany.

