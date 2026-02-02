FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «ENERGIA. RICCHIUTI (FDI): NECESSITÀ DI UNA TRANSIZIONE ECOLOGICA FONDATA SUI DATI E NON SUGLI SLOGAN»

13.01 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La recente diffusione, all’inizio del 2026, del documento della Federazione delle Società Europee di Fisica (European Physical Society) riporta al centro del dibattito un tema che non può essere ignorato. Secondo l’analisi degli esperti, negli ultimi trent’anni l’Europa ha contribuito a ridurre appena il 7% delle emissioni globali, mentre nel resto del mondo le emissioni sono aumentate del 65%. Numeri che mostrano come gli sforzi europei, pur imponenti e costosi, abbiano inciso poco sul quadro complessivo.

Il passaggio più sorprendente riguarda però la struttura energetica mondiale. Nonostante decenni di politiche ambientali e investimenti massicci, la quota di energia prodotta da fonti fossili è rimasta stabile intorno all’80 per cento. Un dato che ribalta molte certezze e mette in discussione l’efficacia delle strategie finora adottate, evidenziando la distanza tra gli obiettivi annunciati e i risultati reali. Nel frattempo, interi comparti produttivi europei hanno pagato il prezzo di scelte sbagliate, con migliaia di posti di lavoro sacrificati sull’altare di una transizione costruita più sull’ideologia che sulla realtà industriale.

Questa impostazione non è stata neutrale. In Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle l’hanno sostenuta e difesa per anni, avallando una linea rigida e spesso scollegata dalle esigenze dell’economia reale. Hanno ignorato gli allarmi delle imprese, hanno minimizzato gli effetti sull’occupazione e hanno contribuito a consolidare un modello che oggi la stessa comunità scientifica mette in discussione.

A questo quadro si è aggiunto il peso del Superbonus voluto dal Movimento 5 Stelle, una misura che ha generato un impatto pesantissimo sui conti pubblici e ha sottratto risorse che avrebbero potuto essere destinate a interventi ambientali realmente utili e sostenibili. Una stagione di sprechi che continua a gravare sulle spalle dei cittadini.

In questo contesto, Fratelli d’Italia ribadisce la necessità di una transizione ecologica fondata sui dati e non sugli slogan, capace di coniugare tutela dell’ambiente, crescita economica e sicurezza energetica. Servono tecnologie mature, tempi realistici e politiche che non mettano a rischio lavoro, competitività e stabilità finanziaria. L’obiettivo è costruire una strategia che guardi al futuro senza sacrificare il presente.