FDI – FRATELLI D’ITALIA: «ECONOMIA, OSNATO (FDI): GOVERNO MELONI HA RIDOTTO IL CARICO FISCALE, DATI LO CERTIFICANO»

13.00 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Il presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia, Marco Osnato, ha commentato un recente studio realizzato dall’osservatorio dell’associazione di piccole imprese del Nord-Est affermando: “La Cgia di Mestre certifica che, negli ultimi quattro anni e in sostanziale coincidenza con l’operato del Governo Meloni, le nuove misure hanno ridotto il prelievo fiscale su famiglie e imprese per più di 33 miliardi, mentre l’aumento della cosiddetta ‘pressione’ è dovuto al boom degli occupati e alle maggiori entrate tributarie dalle grandi società, soprattutto finanziarie… dove l’avevamo già sentita?”.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha proseguito spiegando: “Con le nostre leggi di bilancio abbiamo tagliato le imposte in maniera sostanziale, riducendo l’Irpef nonché rendendo fiscalmente vantaggioso assumere e investire, a beneficio non solo di chi lavora ma anche della produttività e del livello di innovazione”.

“Anche nell’ultima Manovra abbiamo chiesto – trovando collaborazione – un contributo ai soggetti che negli ultimi tempi hanno avuto maggiori introiti, anche per finanziare varie misure di sostegno a chi è più in difficoltà”, ha aggiunto Osnato.

Il presidente della Commissione Finanze ha concluso: “Tutto il contrario di quello che l’opposizione strumentalmente sostiene: adesso vediamo se le sinistre continueranno diffondere una rappresentazione opposta alla realtà, o se invece apriranno gli occhi sul buongoverno della Nazione!”.